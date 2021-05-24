Общество

СБУ проведут под Донецком антитеррористические учения: что нужно знать

Учения пройдут 26−27 мая

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В СБУ сообщили, что 26−27 мая в прифронтовых территориях Авдеевки Донецкой области пройдут плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам. Учения пройдут в рамках операции Объединенных сил с участием региональных субъектов борьбы с терроризмом. Об этом сообщает пресс служба ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, передает УРА-Информ.

Тренировки, по сообщению ведомства, будут проводиться в условиях, которые максимально приближенные к реальным.

Также в СБУ призвали местных жителей прифронтовых территорий Авдеевки сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности. Также жителей попросили отнестись с пониманием к происходящему.

«При необходимости передвижения по городу граждан просят иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и т. д.). В случае обнаружения подозрительных предметов или получения информации о противоправных действиях неизвестных лиц, их причастность к ДРГ или террористических подразделений боевиков, немедленно сообщайте в адрес дежурной службы», добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пропагандист из ОРДО «Владлен Татарский», сообщил на своем телеграм-канале, какого вооружения не хватает пророссийским боевикам, которые воюют на оккупированном украинском Донбассе.

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