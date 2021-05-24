Экономика

Сколько украинцы будут платить за электроэнергию с 1 июля: очередной «подарок» властей

Июнь будет последним месяцем, в котором будем платить 1,68 гривны

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Уже с первого июля украинцев ожидает очередное подорожание. Так июнь станет последним месяцем, в котором украинцы будут платить по 1,68 гривны за киловатт-час электроэнергии.

Так уже с первого июля Кабине министров планирует поднять стоимость киловатта для бытового потребителя. Цены пойдут значительно вверх, пишет УРА-Информ со ссылкой на ТСН.

Если раньше по всей Украине действовал один тариф, то теперь ситуация изменится. В Минэнерго отмечают, что например, в Киевской и Днепропетровской областях цена будет колебаться от 2,60 до 2,96 грн, а в Ивано-Франковской и Луганской областях — от 3,70 до 4 грн за киловатт. Это связано с различным тарифом на распределение: в Киеве он низкий, а в Луганской области соответственно — высокий.

Напомним, что 13 апреля депутаты не поддержала возвращение вернуть льготный тариф на электроэнергию льготного тарифа на электроэнергию. Речь шла о тарифе на уровне 0,9 грн за кВт ч.

Ранее мы сообщали, что в Крыму анонсировали повышение стоимости ЖКХ.

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