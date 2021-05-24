«Война дорогая штука»: сколько денег надо НВФ на вооружение

В рядах НВФ катастрофически не хватает тепловизоров и приборов ночного виденья

Время чтения: 1 Мин. , 2 Секунд

Пропагандист из ОРДО «Владлен Татарский», сообщил на своем телеграм-канале, какого вооружения не хватает пророссийским боевикам, которые воюют на оккупированном украинском Донбассе. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление пропагандиста.

«Нужны не только ТР (труба разведчика) и перископы, но и камеры наблюдения с хорошим разрешением, позволяющие увидеть то, что нельзя заметить в оптику. У противника такие присутствуют. Там, где особенно горячо, возможно организовать пулеметные точки с камерами и дистанционным управлением», — заявил Татарский.

Также он отметил, что членам незаконных вооруженных формирований на Донбассе не хватает и другого вооружения.

«Неплохо бы насытить батальоны скоростными дронами, минимум в каждой роте плюс в каждом огневом взводе и взводе разведки. Это 6−8 дронов на батальон. Стоимость всех — порядка миллиона рублей. Не так много, больше тратится на флешмоб или какой-нибудь юбилейный заезд/забег, шарики-фонарики и прочую чушь», — добавил военкор из ОРДО.

Помимо этого, по его словам, в рядах НВФ катастрофически не хватает тепловизоров и приборов ночного виденья.

«Да, они дорогие. Да, бывает такое, что они выходят из строя, их теряют, они сгорают в блиндажах, но война — это вообще дорогая штука», — уверяет пропагандист.

Ранее сообщалось, что присутствие российских военных на временно оккупированных территориях Донбасса являются частью дезинформационной кампании Запада и Украины.