Общество

В «ЛНР» анонсировали банковскую реформу: что ждет местных жителей

Жители «республики» будут получать деньги на новые карточки

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В ОРЛО ожидается так называемая «банковская реформа». Об этом сообщили ресурсы, которые ссылаются на «министерство образования ЛНР».

Местных жителей в первую очередь ожидает смена банковский карточек, на которую они будут получать заработную плату, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Уже следующие (зарплаты) будут выплачиваться на новые карты по стандарту РФ», — пишет источник

В тоже время еще один местный паблик добавил информацию о том, что в ОРДЛо якобы заходит один из российских банков.

«Прорабатывается заход в «ЛДНР» одного из банков РФ, в связи с чем решаются вопросы по помещениям для него. Едва ли деньги будут заходить напрямую из РФ, скорее всего, это будет происходить через банки Южной Осетии или Абхазии (никем не признанные, а фактически российские)», — отмечает источник.

Ранее мы сообщали, что сегодня утром, 24 мая, Донецк проснулся от сильных взрывов.

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