Общество

«Война неизбежна»: в ОРДЛО прокомментировали ситуацию с отводом войск РФ

Отвод войск значит приглашение противника осуществить наступление

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Бывший командующий подразделениями НВФ «ДНР» Игорь Гиркин объяснил столько резкое завершение учений войск Российской Федерации. Об этом он сообщил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», передает УРА-Информ.

Он считает, что таким образом в России готовятся к сдаче Донбасса.

«Я не понимаю, как можно было стягивать войска к границам в таких количествах и ничего потом не сделать, зачем? Это выглядит странно и глупо по одной простой причине, потому что уважаемые украинские партнеры Путина не прекратят провокации и не прекратят подготовку к войне. Отводить войска до того, как они отведут свои из Донбасса, это, как минимум, глупо, как максимум — может означать подготовку к сдаче Донбасса», — прокомментировал он речь Шойгу о завершении учений.

Помимо этого, он считает, что отвод войск значит приглашение противника осуществить наступление.

«Вчерашняя риторика Путина может быть свидетельством некого решения, которое принято в Кремле и перечеркивает предыдущие решения. Но я могу еще раз подчеркнуть, что никакого мира с Украиной не будет. Война неизбежна — рано или поздно», -считает Гиркин.

Ранее сообщалось, что бывший командир подразделений боевиков «ДНР» Игорь Гиркин считает, что президент России Владимир Путин, продолжить и дальше «сдавать позиции».

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