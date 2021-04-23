Общество

Борьба с COVID продолжается: в Украину прибыла новая партия вакцины AstraZeneca

Прибыло 367 200 доз вакцины

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На территорию Украины в пятницу утром прибыла новая партия препарата от коронавирусной инфекции нового поколения южнокорейского производства AstraZeneca. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Минздрав Украины.

Стоит отметить, что 23 апреля в столичный аэропорт Жуляны прибыла новая партия вакцины от пневмонии нового типа. Известно, что прибыло 367 200 доз вакцины. Она была поставлена на территорию украинского государства в рамках инициативы COVAX.

При этом, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что препарат будут использовать как для прививки первой дозой, так и для завершения вакцинации.

Ранее сообщалось, что уже в ближайшее время власть в Украине может сократить регионы «красной зоны» вдвое. 

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