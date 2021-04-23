Общество Политика

В России могут «упростить» получение российского гражданства украинцами: что известно

Такую возможность предлагается дать всем гражданам Украины по желанию

Время чтения: 39 Секунд

В Российской Федерации могут значительно упростить процедуру получения паспорта гражданина Российской Федерации для носителей русского языка. Об этом заявил депутат нелегитимной Государственной Думы РФ Андрей Козенко, передает УРА-Информ

Он отметил, что одной из правовых мер по поддержке русскоязычного населения на территории украинского государства должно стать и совершенствование законодательства Российской Федерации.

По его словам, ко внесению в Государственную Думу Российской Федерации готовится законопроект об упрощении процедуры получения статуса носителя русского языка. Стоит отметить, что наличие такого статуса дает правовое основание приобретения российского гражданства в упрощенном порядке.

«Такую возможность предлагается дать всем гражданам Украины по желанию, без наличия каких-либо формальных оснований и без прохождения собеседований», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что «депутат ДНР» Владислав Бердичевский в интервью местным ресурсам рассказал, в каком случае жителям ОРДЛО могут отказать в гражданстве РФ.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Борьба с COVID продолжается: в Украину прибыла новая партия вакцины AstraZeneca

Прибыло 367 200 доз вакцины

«Война неизбежна»: в ОРДЛО прокомментировали ситуацию с отводом войск РФ

Отвод войск значит приглашение противника осуществить наступление

«Более тысячи военных и техника»: в ОРДЛО прибыла военная помощь из РФ

Прибыло 1050 военнослужащих

«Наша позиция принципиальна»: в ТКГ опровергли возможность переговоров Украины с «ЛДНР»

Своим предложением президент России дезавуировал Минские соглашения

«Много воплей и постепенная сдача позиций»: Гиркин рассказал, чего ждать жителям ОРДЛО

У жителей ОРДЛО вся надежда только на Украину

Пандемия COVID-19: области красной зоны могут сократить вдвое

«Красную» зону могут покинуть Львовская, Киевская, Одесская, Запорожская, Полтавская области и Киев

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap