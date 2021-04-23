В России могут «упростить» получение российского гражданства украинцами: что известно

Такую возможность предлагается дать всем гражданам Украины по желанию
В Российской Федерации могут значительно упростить процедуру получения паспорта гражданина Российской Федерации для носителей русского языка. Об этом заявил депутат нелегитимной Государственной Думы РФ Андрей Козенко, передает УРА-Информ
Он отметил, что одной из правовых мер по поддержке русскоязычного населения на территории украинского государства должно стать и совершенствование законодательства Российской Федерации.
По его словам, ко внесению в Государственную Думу Российской Федерации готовится законопроект об упрощении процедуры получения статуса носителя русского языка. Стоит отметить, что наличие такого статуса дает правовое основание приобретения российского гражданства в упрощенном порядке.
«Такую возможность предлагается дать всем гражданам Украины по желанию, без наличия каких-либо формальных оснований и без прохождения собеседований», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что «депутат ДНР» Владислав Бердичевский в интервью местным ресурсам рассказал, в каком случае жителям ОРДЛО могут отказать в гражданстве РФ.