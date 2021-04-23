Общество

«Много воплей и постепенная сдача позиций»: Гиркин рассказал, чего ждать жителям ОРДЛО

У жителей ОРДЛО вся надежда только на Украину

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Бывший командир подразделений боевиков «ДНР» Игорь Гиркин считает, что президент России Владимир Путин, продолжить и дальше «сдавать позиции». Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Гиркина.

Он также выразил мнение, что в данный момент ситуация на временно оккупированных территориях Донбасса будет развиваться строго по лекалам событий 2014 года. Он прогнозирует много воплей и постепенная сдача позиций.

Помимо этого, Гиркин добавил, что у жителей ОРДЛО вся надежда только на Украину. По его мнению, правительство страны может сделать что-то, что перечеркнет планы Москвы по тихой сдаче Донбасса.

«По-прежнему нужно именно максимальное позорное и унизительное поражение Кремля… и тут тоже ничего за семь лет не изменилось… Тем более, что „киевские партнеры“ к наступлению вполне готовы и никуда войска отводить не намерены», — пишет Гиркин.

Ранее сообщалось, что так называемые «высокопоставленные чиновники» «ДНР» сообщают, что «руководители» «республик» и российские кураторы были очень расстроены словами президента РФ Владимира Путина.

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