«Мы бы умерли, но „зеленых человечков“ не пустили», — Зеленский об оккупации Крыма

Зеленский отметил, что не может себе позволить поставить крест на Крыме

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы, когда забирали Крым в 2014 году, он был главой государства, то не допустил бы того, что допустила предыдущая власть. Об этом он рассказал в интервью Axios, передает УРА-Информ.

Зеленский подчеркнул, что не смириться с тем, что Крым аннексировали и сделает все возможное для его возвращения.

«Я как новый президент этого не могу себе позволить. Не хочу. И я это никогда не приму». И, простите, если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда «зеленых человечков» не пустили. А если бы не пустили туда «зеленых человечков», то Россия не помогала бы сепаратистам и не была бы на востоке Украины» — добавил глава государства.

Ранее сообщалось, что президент украинского государства Владимир Зеленский выступает за присоединение президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена к переговорам о ситуации, которая сложилась в Украине в результате российской агрессии. Однако, на «нормандском формате» власти страны не планируют ставить крест.