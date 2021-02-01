Политика

Референдум по Крыму и Донбассу: Разумков выступает против

Проведение подобного мероприятия дорого стоит

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Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что власти Украины не должны проводить всеукраинский референдум по вопросу оккупированных территорий восточной Украины и Крыма. Спикер заявил, что это на 100% украинские территории. Об этом Разумков заявил во время брифинга, передает УРА-Информ.

«При всем уважении к Леониду Макаровичу я не думаю, что нужно проводить референдум по этому вопросу, потому что Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей — это на 100% территории Украины, и рано или поздно они вернутся» — уточнил Разумков.

Также он добавил, что проведение подобного мероприятия дорого стоит, Украина не имеет финансового ресурса на данный момент.

«Мы все знаем, сколько стоит референдум, не думаю, что нам нужно проводить его. Нам есть на что потратить эти средства» — добавил спикер ВР.

Ранее сообщалось, что президент украинского государства Владимир Зеленский выступает за присоединение президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена к переговорам о ситуации, которая сложилась в Украине в результате российской агрессии.

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