Российская электроэнергия: Украина восстановила импорт

Поставки электроэнергии будут осуществлять ООО «ОНК-ГРУПП»

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Уже с первого февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из Российской Федерации. Отныне с 12:00 до 15:00 и с 20:00 до 21:00 планируется поставлять по 200 МВт-ч каждый час. С 21:00 по 23:00 — по 100 МВт-ч каждый час. Об этом свидетельствуют данные Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E, передает УРА-Информ.

Как стало известно, поставки электроэнергии будут осуществлять ООО «ОНК-ГРУПП». Стоит отметить, что компания зарегистрирована в Одессе, а ее конечным бенефициарным владельцем указан Виктор Милевский.

«По результатам месячного аукциона, доступ к сечению «Россия-Украина» с 1 по 28 февраля мощностью 50 МВт выкупило ООО «НЭК», еще по 100 МВт на весь месяц и дополнительно на вторую его половину приобрело ООО «Стимекс». В результате трейдеры выкупили 11,5% доступной пропускной способности в месяц и ее треть — на период 15-28 февраля», -пишет «Интерфакс-Украина».

Важно отметить, что основателем ООО «НЭК» выступает ООО «Агентство инвестиционного менеджмента», президентом указан бывший глава «Региональной газоснабжающей компании» Дмитрия Фирташа Александр Притыка.

Ранее сообщалось, что на территории Украины уже подорожали такие продукты, как молоко и яйца. На весну 2021 года также планируется подорожание группы зерновых, овощей, а также фруктов.