Сытник останется главой НАБУ: Зеленский дал обещание послам G7

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Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник продолжет занимать свою должность и после 16 декабря. На его работу не смогут повлиять решения КСУ и Окружного админсуда столицы.

Об этом на онлайн встрече с послами G7 заявил украинский глава Владимир Зеленский, передает УРА-Информ.

На встрече участники обсудили угрозы, которые стоят перед НАБУ. Угрозы появились из-за решения Конституционного суда Украины об отмене е-деклараций. Украинский президент подчеркнул, что признание отдельных положений закона о бюро неконституционными пока не создает никаких угроз. Следственно, они не смогут оказать влияние на легитимность и независимость НАБУ.

«Решение Конституционного суда не отменяет факт создания и функционирования НАБУ, не ограничивает работу детективов НАБУ и не ставит под сомнение статус НАБУ как правоохранительного органа. Мы гарантируем, что после 16 декабря директор НАБУ останется на должности», — подчеркнул гарант.

Ранее сообщалось, что в КСУ признали незаконным привлечение к ответственности за ложь в декларациях.

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