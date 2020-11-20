Путин открыто заявил, что Украина может силой забрать Крым — эксперт

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Весьма интересные слова озвучил президент России Владимир Путин подводя итоги военного конфликта в Нагорном Карабахе. Он отметил, что Азербайджан, используя международное право, силой вернула свои территории.

Российский социолог Игорь Эйдман в этих словах увидел практически такую-же картину по отношению к Крымскому полуострову. По его мнению, Путин фактически признал, что Украина силовым путем может вернуть Крым. При этом президент РФ в своем выступлении вспоминал, что все мировое сообщество считало Нагорный Карабах азербайджанским, а сам Азербайджан мог выбирать любого союзника.

Об этом пишет УРА-Информ.

«Значит, по логике Путина, Украина имеет право силовым путем возвращать Крым, при участии любых союзников, которые способны помочь. Думаю, когда-нибудь украинцы смогут воспользоваться этим советом. И пусть тогда Путин не обижается. Сам же сказал, что имеют право», — написал на своей странице в фейсбук политолог.

Ранее мы сообщали, что в ООН поддержали проект усиленной резолюции по ситуации в Крыму.

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