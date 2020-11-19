«Власти» ОРДО предупредили местных жителей: в Украине для вас готовят концлагеря

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В так называемой «ДНР» местные «власти» обратились к местным жителям с очередными страшилками. Там в очередной раз по-своему прокомментировали заявления официального Киева.

Так «главарь» «республики» Денис Пушилин сделал заявление в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Он подхватил волну комментарий своих соратников о том, что попытка угодить жителям Донбасса со стороны Украина – это только уловка.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Главарь «ДНР» отметил, что верить словам украинским политикам нельзя, при этом добавив, что соседство Украины опасно для «республики».

«Жители ДНР в очередной раз увидели, что Украина – это опасный сосед для Донбасса. Зеленский ведет себя крайне цинично, когда призывает жителей нашей республики ехать в Украину. Это лишь гнусная попытка пиара за счет КПВВ. На деле же киевское правительство готовит концлагеря для всех людей с российским паспортом», — заявил лидер сепаратистов ОРДО.

Ранее в подобном ключе высказывались и другие так называемые «чиновники» из ОРДО.

Также мы отмечали, что в ОРДО массово штрафуют людей.

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