Культура

Украинцы определили двух главных секс-символов шоу-бизнеса страны: данные опроса

Социологической компанией Gradus был проведён опрос среди украинцев кого они считают секс-символом украинского шоу-бизнеса.

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Об этой информации сообщили Segodnya, передает Ura-inform.

В Украине не так много звёзд шоу-бизнеса, как, к примеру, знаменитостей в развлекательной сфере Соединённых Штатов Америки. Но, тем не менее, конкуренция среди украинских артистов довольно жесткая, и речь тут идет не только о творчестве.

По информации, предоставленной Gradus на звание секс-символа шоу-бизнеса Украины могли посоревноваться сразу несколько украинских артисток и артистов. Кого же из них граждане Украины считают №1.

28,8% всех опрошенных украинцев посчитали, что секс-символом украинского шоу-бизнеса среди женского пола является Настя Каменских. Второе место у Ольги Поляковой и третье у Тины Кароль.

29,2% респондентов признали Олега Винника самым сексуальным мужчиной украинского шоу-бизнеса. Далее – Влад Яма, а на третьей – грузинский бизнесмен и бывший-герой шоу «Холостяк» – Иракли Макацария.

Настя Каменских и Олег Винник - секс-символы украинского шоу-бизнеса

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