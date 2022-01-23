Белковский предрёк новую судьбу Донбассу к Олимпиаде в Пекине

Своим мнением поделился известный российский политтехнолог Станислав Белковский.

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Об этой информации сообщил Telegram-канал Белковского, передает Ura-inform.

По его мнению, в феврале нынешнего года угроза нового вторжения российских войск на украинские территории будет максимальной. А Донбассу, по прогнозам Белковского, может грозить абхазско-осетинский сценарий.



Им было обращено внимание на заявление представителя Министерства иностранных дел РФ Константина Гаврилова о том, что Россия «не станет терпеть» провокаций на территории Донбасса. «Это только собаки могут тявкать. Волки кусают, и все», — добавил дипломат РФ.

Белковский плагает, что это может говорить о подготовке Москвы к новому этапу оккупации Донбасса. Он не исключает, что начало эскалации случится в феврале во время зимних Олимпийских игр в Пекине. Белковский отметил, что вторжение ВС Российской Федерации в Грузию произошло в 2008 году именно во время проведения пекинской Олимпиады.

«История русской провокации: между собакой и волком. Что станет поводом для отказа России от Минских соглашений и перехода к признанию «Л/ДНР» по абхазско-осетинскому сценарию — 2008? Неужели-таки Олимпиада в Пекине, как в те времена?» — задался вопросом политтехнолог.



Вполне вероятно, что под «абхазско-осетинским сценарием» Белковским, подразумевается открытое вторжение российских войск на украинские территории, используя фейковый предлог, признание так называемых «Л/ДНР» Россией и уже официальное присутствие вооружённых сил РФ в ОРДЛО.



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