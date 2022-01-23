Общество

Жители ОРДЛО рассказали, что хотят услышать от Пушилина на российских телеканалах

Жители неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей возмущены ложью, так называемого главы «ДНР» Дениса Пушилина в эфирах российских телеканалов.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.  

В частности на днях, им было заявлено о якобы возможном нападении с украинской стороны и готовности со стороны ОРДО отражать его.

По сообщениям автора одного из пабликов ОРДЛО, жители так называемых «Л/ДНР» давно не верят в сказки про «оголтелых радикалов» и «распятого мальчика». Их больше всего волнует мобилизация «резервистов», по которой даже выставлен план руководству НВФ ОРДЛО.

Граждан ОРДЛО больше интересует вопрос, отметил автор паблика, очередных военных мобилизационных учений для так называемых «Л/ДНР».

«Может, Пушилин не знает, но данным процессом управляет руководство штаба 8 Армии Южного военного округа ВС Российской Федерации. Под руководством офицеров проходят мобилизационные мероприятия, учения на полигонах, батальонные тактические учения», считает он.

Такую информацию хотят слышать жители ОРДЛО, уверяет автор паблика, а не бред об «оголтелых радикалах».

Напомним, ранее сообщалось, В ОРДО появилась новая проблема: источник рассказал, какая ещё мафия «разгулялась» в «республике»

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