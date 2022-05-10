Стало известно, кого РФ поставила управлять Запорожской областью: ВСУ показали фото предателя

К сожалению, Российская Федерация все еще находится на определенной части Украинского государства. Так, известно, что Кремль временно контролирует некоторую часть Запорожской области. Более того, туда уже поставили даже своего руководителя, не скрывая того, что произвели насильственный захват власти.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«Коллаборант и предатель. Оккупанты назначили депутата Запорожского облсовета и экс-нардепа Евгения Балицкого главой «военно-цивильной администрации» Запорожской области. Балицкий уже даже успел провести «пресс-конференцию» для иностранных СМИ, на которой предоставлял ответы в качестве так называемого «губернатора области», – сказано в сообщении.

Так же было выяснено, что Балицкий является бывшим народным депутатом от «Партии Регионов», а также «ОПЗЖ». В данный момент у него еще сохраняется мандат депутата Запорожского облсовета. На этом фоне неизвестно, примут ли главы «ОПЗЖ» в лице Бойко и Рабиновича какие-то санкции против этого человека.

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