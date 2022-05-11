Власти Украины пришли к новому решению по коммуналке: стало известно, что с ней сделают

Коммунальные платежи стали довольно проблематичной темой на фоне военной агрессии РФ, а также всеобщего подорожания. Именно потому властями было принято решение о том, чтобы коммуналка окончательно не «добивала» население Украины.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Днепр Оперативный», передает «УРА-Информ».

«В Украине решили заморозить коммунальные тарифы до тех пор, пока война не будет закончена. Планируется ввести мораторий на повышение цен на тепло, горячую воду, а также газовые услуги. Данные законопроекты были приняты Кабмином. Сообщил об этом непосредственно премьер-министр Денис Шмыгаль», – сказано в сообщении.

Далее было добавлено, что нововведение будет действительно в период военного времени, а также 6 месяцев после него. Следовательно, далее коммуналка, вероятно, поднимется в цене. Однако пока никто не говорит ни о каких реальных перспективах или прогнозах, так как никто не знает, когда закончится война.

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