В Киеве прошел Климатический марш: участники озвучили требования

Сегодня в центре Киева а также в других украинских городах проходит Климатический марш.

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Об этой информации сообщило Suspilne, передает Ura-inform.

Марш начался на Михайловской площади и далее участники последовали к зданию Верховной Рады. В руках они держали плакаты с призывами спасти планету на разных языках. А также ними было развёрнуто огромное полотнище с изображением Земли.

Участниками акции были выдвинуты требования к властям: увеличение госфинансирования чтобы сократились выбросы парниковых газов а также чтобы власть перестала давать дотации в угольные отрасли.

Ещё одно требование участников экологической акции касалось увеличения финансирования в энергоэффективность сооружений и на развитие системного государственного отслеживания состояния воздуха.

«Можно считать вызовом для всего человечества те изменения климатических условий, которые сейчас происходят. Так что забрасывайте ваши прежние дела и давайте к нам, будем бороться за климат вместе»-говорят организаторы марша.

«Напомним, ранее сообщалось, В октябре Украину накроют мощные магнитные бури: перечислены опасные даты.