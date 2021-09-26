В октябре Украину накроют мощные магнитные бури: перечислены опасные даты

В следующем месяце ожидается несколько достаточно мощных магнитных бурь. Особо острожным нужно быть в эти дни метеочувствительным людям ,но даже вполне здоровые люди могут себя почувствовать плохо.

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Об этой информации сообщил Tesis, передает Ura-inform.

Метеоудары уже прогнозируют в начале октября. Первые магнитные бури ожидают 4, 5 и 10 октября. В эти дни будут наиболее значительные изменения геомагнитного фона. В такие периоды люди могут чувствовать головную боль, сталкиваться с бессонницей или наоборот спать день напролёт. Также можно почувствовать повышенную раздражительность. Особо осторожными нужно быть людям, страдающими от сердечно-сосудистых заболеваний.

В периоды таких метеоштормов медики дают ряд советов, которые помогут улучшить состояние человека. В их рекомендации входит ограничение физических нагрузок, избегание стрессов, перенесение решения сложных задач на более спокойный период, так как во время магнитных бурь их выполнение может стать не под силу.

Также рекомендуется больше времени проводить на свежем воздухе, правильно питаться, исключив из меню всю жирную еду, заменив её овощами и фруктами. Пить больше жидкости, включая чаи, морсы а также сон должен составлять не менее 7 часов в сутки.

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