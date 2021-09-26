Марина Порошенко приготовила для мужа сюрприз: как отреагировал бывший президент

Подготовленный сюрприз Марина Порошенко приурочила ко дню рождения своего мужа Петра Порошенко.

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Об этой информации сообщило Dialog, передает Ura-inform.

Сегодня пятому президенту Украины исполняется пятьдесят шесть лет. В честь дня рождения экс-президент получил от всей семьи трогательные поздравления. Но наиболее эмоциональным, со слов экс-президента, оказался подарок любимой жены.

Она пригласила мужа в один из киевских ресторанов, где и раскрыла свой сюрприз.

Она вспомнила все важные моменты в их совместной жизни а потом пригласила Порошенко на белый танец под песню из кинофильма «Ромео и Джульетта». Как оказалось они этот фильм смотрели ещё в начале совместных отношений а сингл к данной песне сыграли их дети.

«Это оказался очень эмоциональный сюрприз. Я расстроган»,- сделал признание экс-президент.

Со слов жены Порошенко, сюрприз начали готовить за две недели до намеченной даты.



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