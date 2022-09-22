В Украине снова подорожал жизненно важный продукт: эксперты сообщили, о чем идет речь

Выяснилось, что цены на лук в Украине растут день ото дня. К сожалению, снижения в последнее время не было. Фермеры объяснили эту ситуацию и указали, когда цены на данную продукцию начнут снижаться.

Время чтения: 44 Секунд

Об этой информации сообщил «Форбс», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что лук сейчас продают по средней цене 25 г/кг. Это примерно на 10% больше, чем средняя цена, которую эксперты наблюдали неделей ранее.

По мнению аналитиков, цены на лук растут из-за высокого спроса со стороны оптовиков. Спрос так же увеличивается из-за приближающейся зимы, так как многие украинцы делают запасы.

Из-за дождливой погоды уборка лука на полях была прервана. Часть урожая была испорчена действиями русских войск. Как итог, это очень негативно сказалось на дальнейшем развитии цен. На сегодняшний день оптовая цена лука более чем в четыре раза превышает аналогичный период 2021 года.

В настоящее время фермеры занимаются посадкой озимого лука. При хорошем урожае дополнительные затраты на этот продукт могут быть несколько снижены. Однако точных прогнозов пока никто не дает.

Напомним, в РФ сразу же после заявлений о референдуме обвалились акции: аналитики раскрыли, что происходит.