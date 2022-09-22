Россию ждет скорый конец – Данилов дал многообещающий прогноз по войне в Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что, если РФ хотя бы на шаг приблизится к применению ядерного оружия, это будет означать скорый конец для Кремля.

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Об этой информации сообщило издание «РБК-Украина», передает «УРА-Информ».

«Понятно, что если (президент России Путин) сделает шаг ближе к применению ядерного оружия, Россию ждет скорый конец. Когда принимается решение, цивилизованный мир реагирует моментально. Цивилизованный мир предостерег его от этого», — сказал Данилов.

Секретарь Совета национальной безопасности предупредил, что недавний ядерный шантаж Путина лишь показывает, что Россия находится в крайне сложной ситуации.

«Я еще раз подчеркиваю, что блеф, который они пытаются форсировать, показывает, что они находятся в очень сложной ситуации», — объясняет Данилов.

Как сообщалось ранее, это очень плохой расклад для Путина – Пионтковский сообщил, кто начал продвигать оппозиционную линию в обществе.