В РФ сразу же после заявлений о референдуме обвалились акции: аналитики раскрыли, что происходит

Специалисты в области экономики выяснили, что индекс Мосбиржи упал более чем на 10% после закрытия вчерашних торгов. Если ситуацию не изменить, то дальше ситуация будет только ухудшаться.

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Об этом сообщает «Радио Свобода» сославшаяся на экономических специалистов, передает «УРА-Информ».

Стоит отметить, что обвал фондового рынка последовал за новостями о «референдумах» самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР» и решением Госдумы РФ добавить термины «мобилизация», а также «военное положение» в дополнение к Уголовному кодексу.

Что примечательно, уже 20 сентября в 15:10 индекс «Мосбиржи» опустился ниже 2200 пунктов. Себестоимость акций значительно снизилась для лидеров рынка РФ, включая владельцев акций Тинькофф.

На этом фоне журналисты выяснили, что 20 сентября пророссийские сепаратистские «республики» на востоке Украины и в подконтрольной России Херсонской области назначили даты «референдума» о присоединении к России. “Власти” объявили их на 23-27 числа сентября.

Напомним, ВСУ предупредили, что скоро ждет оккупантов на Херсонщине: опубликованы фото особой техники.