Здоровье

Сладкая газировка может вызвать рак: ученые предупредили, как уберечь свое здоровье

Ирина

Ученые утверждают, что употребление определенного количества газированных напитков в день значительно увеличивает риск развития не только ожирения, но также раковых заболеваний. Эксперты, тем не менее, предупредили, как можно избежать подобных проблем при употреблении любимых напитков.

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Об этой информации сообщил ресурс New Atlas, передает «УРА-Информ».

О пользе подслащенных газированных напитков говорить не приходится – ученые десятилетиями изучали их влияние на организм, но, к сожалению, полезных свойств так и не обнаружили. Новое исследование определяет критическую дозу, которая значительно увеличивает риск ожирения и депрессии.

Новые исследования начались 40 лет назад. Всего в нем участвовало 900 000 человек, и в 1982 году не было выявлено ни одного рака. Другая оценка, сделанная 34 года спустя, показала, что почти 150 000 человек умерли от рака.

Исследователи изучили пищевые привычки испытуемых и обнаружили, что влияние сахара было ключевым фактором. Ученые установили, что ежедневное употребление пищевой соды с сахаром значительно увеличивает риск варикозного расширения вен. Однако это относится не ко всем видам рака, а к тем, которые связаны с ожирением.

Понятно, что заболеваемость раком напрямую связана с более высоким индексом массы тела (ИМТ). Исследователи обнаружили, что уровень смертности был выше у людей, которые выпивали не менее двух порций газировки в день. Порцией считается консервная тара вместимостью 0,33 мл.

В ходе исследования исследователи также обнаружили связь между ИМТ и риском развития рака. Доказано, что коррекция индекса массы тела снижает риск развития рака.

Марджори Маккалоу, ведущий автор исследования, планирует продолжить изучение воздействия сладких напитков на здоровье и надеется, что полученные результаты изменят повестку дня страны в области здравоохранения в будущем.

Напомним, черная дыра намного ближе к Земле, чем предполагалось ранее: ученые пришли к интригующим выводам.

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