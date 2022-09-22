Сладкая газировка может вызвать рак: ученые предупредили, как уберечь свое здоровье

Ученые утверждают, что употребление определенного количества газированных напитков в день значительно увеличивает риск развития не только ожирения, но также раковых заболеваний. Эксперты, тем не менее, предупредили, как можно избежать подобных проблем при употреблении любимых напитков.
Об этой информации сообщил ресурс New Atlas, передает «УРА-Информ».
О пользе подслащенных газированных напитков говорить не приходится – ученые десятилетиями изучали их влияние на организм, но, к сожалению, полезных свойств так и не обнаружили. Новое исследование определяет критическую дозу, которая значительно увеличивает риск ожирения и депрессии.
Новые исследования начались 40 лет назад. Всего в нем участвовало 900 000 человек, и в 1982 году не было выявлено ни одного рака. Другая оценка, сделанная 34 года спустя, показала, что почти 150 000 человек умерли от рака.
Исследователи изучили пищевые привычки испытуемых и обнаружили, что влияние сахара было ключевым фактором. Ученые установили, что ежедневное употребление пищевой соды с сахаром значительно увеличивает риск варикозного расширения вен. Однако это относится не ко всем видам рака, а к тем, которые связаны с ожирением.
Понятно, что заболеваемость раком напрямую связана с более высоким индексом массы тела (ИМТ). Исследователи обнаружили, что уровень смертности был выше у людей, которые выпивали не менее двух порций газировки в день. Порцией считается консервная тара вместимостью 0,33 мл.
В ходе исследования исследователи также обнаружили связь между ИМТ и риском развития рака. Доказано, что коррекция индекса массы тела снижает риск развития рака.
Марджори Маккалоу, ведущий автор исследования, планирует продолжить изучение воздействия сладких напитков на здоровье и надеется, что полученные результаты изменят повестку дня страны в области здравоохранения в будущем.
Напомним, черная дыра намного ближе к Земле, чем предполагалось ранее: ученые пришли к интригующим выводам.
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