В Украине предупредили, когда будет нанесен сокрушительный удар по РФ: подробности

Главное управление разведки Украинского государства сообщило о том, что ВСУ, действительно, будут иметь возможность победить РФ. Однако для этого должны быть созданы определенные условия не только на фронте, но и внутри самой России.

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Об этой информации сообщил «Донпресс», передает «УРА-Информ».

«Если будет объявлена всеобщая мобилизация – это станет серьезным ударом по режиму Путина. Фактически это будет означать признание, что Кремль не сумел выполнить все задачи, которые были ранее поставлены. Они будут в итоге вынуждены признать, что «спецоперация» не была результативной, и началась реальная война», – процитировали экспертов из ГУР в источнике.

Таким образом, если верить докладу ВСУ, сокрушительный удар может начаться уже с объявления мобилизации. Однако на этом фоне эксперты сообщают, что так же необходим сильные фронт, а также тыл, который будет снабжать его всем необходимым.

Как сообщалось ранее, в НАТО предупредили, что ждет Донбасс: эксперты сошлись в едином мнении.