Политика

ВСУ предупредили, что скоро ждет оккупантов на Херсонщине: опубликованы фото особой техники

Ирина

На территории Херсонской области Вооруженные силы Украины снова отличились многообещающими действиями. Выяснилось, что некоторую технику начали помечать особыми маркерами, которые, увы, пока неизвестно, какую суть в себе несут.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«На Херсонщине новые распознавательные знаки. Русня – пора убегать, а то будет уже слишком поздно!», – написали в источнике, где выложили соответствующие фото.

На них изображены танки и боевые машины, которые обозначены либо оранжевым, либо зеленым квадратами. Как указывалось выше, пока никто не раскрывает суть таких обозначений, однако многие верят, что вышеупомянутое поможет нашим воинам освободить Юг Украины.

Тем временем, в РФ еще не стихла паника из-за быстрого освобождения армией Украины почти всей Харьковской области. Некоторые считают, что подобная паника лишь поможет ВСУ в считанные дни сконцентрировать силы и ударить по захваченной области.

Напомним, в НАТО предупредили, что ждет Донбасс: эксперты сошлись в едином мнении.

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