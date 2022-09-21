Политика

Это очень плохой расклад для Путина – Пионтковский сообщил, кто начал продвигать оппозиционную линию в обществе

Ирина

Оппозиционер из Российской Федерации и по совместительству политолог, математик и обозреватель Андрей Пионтковский прокомментировал недавнее заявление Аллы Пугачевой с требованием признать ее официальным иностранным агентом за осуждение бесконечной войны с Украиной.

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Об этой информации сообщил «24 Канал», передает «УРА-Информ».

Андрей Пионтковский предупредил, что заявления Аллы Пугачевой имеют все шансы существенно изменить настроения в российском обществе.

 «Чем больше я на все смотрю, тем больше убеждаюсь в справедливости моего примитивного социологического анализа российского общества. Цифр у меня нет и никаким опросам верить нельзя. Но мне кажется, что не менее 15% населения во главе с такими моральными лидерами, как Алла Борисовна Пугачева, решительно и основательно осуждают фашистский режим. Ваша агрессия против Украины. При этом около 10% тех, кто введен пропагандой в заблуждение, — это ультрафашисты вроде Игоря Гиркина-Стрелкова… Эти 25% — на самом деле политически активные жители России, пытающиеся высказать свою точку зрения, — пояснил Пионтковский.

Эксперт так же сообщил, что остальные 75 процентов российского общества — это политически аморфные граждане, максимально равнодушные к войне и Путину. Но, по его словам, уже сейчас они проявляют некоторую любознательность, активность и определенное отношение к делу.

«Действия Аллы Борисовны могут быстро изменить настроение 75% и поднять его до 15% тех, кто против войны. Это очень плохой расклад для Путина, очень плохой», – заключил Пионтковский.

Напомним, здоровье Путина сильно сдало: журналисты обратили внимание на странную деталь на недавнем снимке.

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