В Украине могут скоро урезать соцвыплаты: инсайдер ОП сообщил, о чем просит Зеленский у США

Власти Украинского государства всерьез обеспокоены из-за надвигающегося экономического кризиса в стране. Было принято решение о том, чтобы сделать важный запрос в Соединенные Штаты о предоставлении Украине соответствующего пакета помощи.

Время чтения: 31 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш источник в ОП поведал, что Офис Президента попросил у Белого Дома об ускорении процесса выделения финансовых средств Украине. Эта мера необходима для того, чтобы поддерживать экономику государства», – сказано в начале сообщения.

Далее было добавлено, что в случае если Америка откажется ее предоставлять, власти будут вынуждены урезать социальные выплаты (пенсии, алименты, соцпомощь и т.д.), чтобы стабилизировать ситуацию на экономическом фронте.

К сожалению, пока неясно, какой ответ готовят в Штатах. Однако люди до последнего надеются, что пополнять казну не будут за их счет.

Напомним, Зеленский рассказал, как можно закончить войну за несколько недель.