Происшествия

Это уже похоже на анекдот – Береза показал обескураживающую новость из РФ

В Российской Федерации снова происходят случаи, которые вызывают целый ряд вопросов. Выяснилось, что недавно в РФ задержали азербайджанца с плакатом «Я Замир». Притом задержали иностранца за неожиданный повод.

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Об этой информации сообщил Береза в своем Телеграме, сославшийся на одного из блогеров в соцсетях, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что гражданина Азербайджанца задержали по причине «дискредитации вооруженных сил Российской Федерации». Однако позже сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мужчину в действительности зовут Замир. Его должны были встретить на территории аэропорта.

На этом фоне экс-нардеп Украины решил в весьма своеобразной форме отреагировать на вышеупомянутое событие.

«Новости сумасшедшего дома – это уже похоже на анекдот. Однако нет. Это реальная жизнь сумасшедшей страны», – лаконично подметил Береза.

Напомним, еще больше мужчин смогут выехать из Украины: Кабмин расширил список, кто может покинуть страну.

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