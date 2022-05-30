Русские оккупанты снова активизировались в Херсонской области: источник сказал, какая угроза есть обществу

На захваченных Россией территориях Украинского государства все еще проводят своеобразные «чистки». Так, недавно выяснилось, что русские войска выискивают диверсионно-разведывательные группы Украины с целью их перехвата.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Легитимный», передает «УРА-Информ».

«Наш источник сообщил, что россияне в Херсонской области, как и на других захваченных территориях, ищут подразделения украинских ДРГ. Так же они следят за теми, кто снимает военные объекты, технику или сообщает о передвижении ВС РФ сотрудникам Службы безопасности Украины или ГУР», – сказано в сообщении.

Что примечательно, в российских соцсетях не было никаких заявлений о найденных подозрительных личностях на оккупированных территориях. Однако очевидцы множество раз снимали на видео, как ВС РФ прямо на улицах забирали куда-то определенных граждан Украины. Их судьба, увы, до сих пор неизвестна.

Как сообщалось ранее, у Зеленского сказали, когда освободят юг Украины: Подоляк дал обнадеживающий прогноз.