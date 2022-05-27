Зеленский рассказал, как можно закончить войну за несколько недель

Запад должен решительнее поддерживать Украину

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Войну в Украине можно было бы закончить всего за несколько недель. Об этом заявил шестой президент украинского государства Владимир Зеленский, передает УРА-Информ.

«Если мир на самом деле будет объединенным и честным по отношению к этой агрессии России против нашего государства, то скорость прекращения этой войны будет измеряться неделями, даже не месяцами», – отметил украинский лидер.

Ранее сообщалось, что война РФ против суверенной Украины на истощение является крайне опасной.