В Украине начали массово отключать свет нарушителям: СМИ выяснили, что уже творится в Днепре

На территории Днепропетровской области появилось множество жалоб к властям за то, что те не обеспечивают надлежащим образом поступление электроэнергии в определенные точки. Выяснилось, что проблема в нарушении режима светомаскировки.

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Об этой информации сообщила Politeka, передает «УРА-Информ».

Появилось сообщение еще 25 мая. Выяснилось, что от электроэнергии решили отключить 26 предприятий, которые нарушали режим светомаскировки во время комендантского часа. Глава инспекции по вопросам благоустройства Горсовета Руслан Мороз объяснил это по-своему. Он сказал, что предприятия были отключены от света из-за нарушений светомаскировки.

Что примечательно, в Горсовет пришли тысячи жалоб как от руководителей предприятия, так и от рядовых граждан. После серьезных бесед большинство людей исправились и начали соблюдать все необходимые меры по безопасности.

В очередной раз власти напоминают не только жителям Днепропетровской области, но и всей Украины о том, что необходимо выключать свет в подъездах, домах, а также квартирах. Если не хочется этого делать, то необходимо занавешивать окна плотной тканью темного цвета.

Напомним, соцопрос показал, готовы ли украинцы пожертвовать территориями ради мира: появился результат.