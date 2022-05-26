Общество

Соцопрос показал, готовы ли украинцы пожертвовать территориями ради мира: появился результат

Не так давно в одном из крупных сообществ в Телеграме, на которое подписаны более 200 000 человек, администраторы решили устроить голосование о том, хотят ли жители Украины мира, но при условии сдачи определенных территорий.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Днепр Оперативный», передает «УРА-Информ».

У всех жителей Украины спросили, готовы ли они пожертвовать территорями, чтобы между Киевом и Москвой наконец-то наступил мир. Что примечательно, большинство выбрало ответ «Нет» (83%). То есть, в данный момент люди готовы терпеть ежедневные воздушные тревоги и экономические кризисы ради полноценного территориального будущего государства.

Значительно меньше людей затруднились с ответом. Очевидно, многие из них попросту не приняли решения или хотели посмотреть на результаты (11%).

Совсем мало людей готовы сдать территории ради безопасного существования. Однако неизвестно, о каких именно территориях идет речь.

Напомним, Украина становится еще на шаг ближе к Евросоюзу: Шмыгаль сказал, что хотят ввести в стране.

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