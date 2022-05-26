Политика

КНР может создать «народные республики» в России: Стрелков представил любопытный прогноз

Один из бывших ключевых деятелей сепаратистов ОРДЛО Игорь Стрелков (Гиркин) заговорил о том, что Китай может фактически ударить Российскую Федерацию в спину. По его словам, многое будут решать итоги войны с Украиной.

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

В самом начале он отметил, что есть вероятность прихода прозападной власти в РФ. Он не исключает, что война закончится сменой правительства или даже всеобщей революцией. Как итог, Стрелков уверен, что Китай начнет действовать, дабы обезопасить свои границы.

«Китай не будет терпеть прозападного государства около себя. На Дальнем Востоке и даже в Сибири у нас будут своего рода «народные республики». Тем более, что там предостаточно национальных регионов: от Якутии до Чукотки», – заключил Стрелков.

К сожалению, бывший боевик не назвал никаких сроков. Однако в теоретической перспективе такую возможность вполне можно рассматривать.

Напомним, Кремль сделал Зеленскому новое предложение: инсайдер рассказал, какой план представили.

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