В Херсонской области вводится рубль: опубликован документ,  подписанный Сальдо (фото)

К сожалению, оккупационные силы Российской Федерации продолжают находиться на юге Украины, включая Крым и северный от него регион. Теперь же представителем «власти» РФ Владимиром Сальдо был утвержден «законопроект», предусматривающий введение рубля.

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Об этой информации сообщила официальная телеграм-служба Украины, передает «УРА-Информ».

«Оккупанты в Херсоне заявляют о том, что будут вводить бивалютную зону. Это означает, что рубль будет в обиходе вместе с гривной», – сказано в сообщении.

На этом фоне пока вообще неясно, что происходит с экономикой и финансовой системой Херсонской области. Люди снимают блоги, где показывают, что основные предприятия и крупные магазины закрылись с тех пор, как на территорию региона проникли оккупанты. Однако продовольственные точки продолжают работать. На прилавках уже начали появляться и товары из Российской Федерации.

Как сообщалось ранее, Арестович раскрыл, что Кремль будет преподносить россиянам как «победу» в Украине: детали заявления.