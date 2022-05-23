Это не Украина: Байден готов применить силу для защиты Тайваня

В отношении Киева была другая реакция.

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Президент США Джо Байден заявил, что готов применить силу для защиты Тайваня, сообщает Reuters. Байден добавил, что Соединенные Штаты работают вместе с другими странами, чтобы гарантировать, что «Китай не сможет применить силу против острова».

Во время визита в Японию президент США оценил, что Китай идет на риск, направляя свои военные самолеты в окрестности Тайваня, пишет УРА-Информ.

Коммунистические власти в Пекине признают демократически управляемый Тайвань частью КНР и стремятся установить над ним контроль, не исключая возможности вооруженного вторжения. США, как и большинство стран мира, не поддерживают официальных дипломатических отношений с Тайванем, но считаются его самым большим союзником и поставщиком оружия.

США также против возможности одностороннего изменения статус-кво, и внутреннее законодательство обязывает их помогать Тайваню в самообороне. Вашингтон годами использовал принцип «стратегической двусмысленности» и прямо не заявлял, отправит ли он армию для защиты Тайваня в случае нападения Китая.

Ранее мы сообщали, что жителям Мариуполя рассказали, что делать, чтобы не стать коллаборантом.