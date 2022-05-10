Экономика

Япония нанесла очередной удар по России: это не предел

Японское правительство ввело новые санкции против РФ.

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Правительство Японии во вторник приняло решение о продлении санкций, введенных против России за ее агрессию против Украины. Новые ограничения включают, среди прочего, замораживание активов 141 человека, в том числе премьер-министра России Михаила Мишустина, и запрет на экспорт 71 организации, связанной с Россией.

Научные учреждения и организации, имеющие отношение к оборонной промышленности, входят в число организаций, внесенных в список, в которые больше нельзя будет экспортировать технологически продвинутую японскую продукцию, пишет УРА-Информ со ссылкой на информационное агентство Jiji Press.

Индивидуальные санкции были введены в отношении высокопоставленных российских чиновников и лидеров вооруженных сепаратистских организаций, зависимых от России республик на украинском Донбассе – т.н. “ЛДНР”.

“Мы крайне потрясены разрухой, глубоким гуманитарным кризисом и полным разрушением каждого украинского города, ставшего жертвой российской агрессии”, – заявил главный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

«Вместе со странами G7 мы будем работать над усилением давления на Россию», — добавил он.

Премьер-министр Фумио Кисида объявил в понедельник после видеоконференции лидеров G7 о постепенном отказе Японии от импорта нефти из России.

Ранее мы сообщали, что посла РФ в Польше люди по-своему поздравили на 9 мая.

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