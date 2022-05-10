Белый Дом отреагировал на заявления Путина 9 мая: это абсурд

Джен Псаки отреагировал на слова российского президента.

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В своей речи в День Победы Владимир Путин представил ревизионистскую версию истории и дезинформацию, а его обвинения в обвинении США в агрессии против Украины абсурдны, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Президент Путин дал всем нам ревизионистскую версию истории, которая приняла форму дезинформации, которую мы видим слишком часто”, – заявила Псаки, пишет УРА-Информ со ссылкой на АР.

“К счастью, сегодня мы все знаем, журналисты всего мира знают о фабрике дезинформации, которую президент Путин и Кремль используют “, – сказала Псаки на брифинге, комментируя выступление Путина в понедельник по случаю Дня Победы в Москве.

В нем российский лидер заявил, в частности, что у России «не было выбора» и она должна была вторгнуться в Украину, а виновными за это назвал США и Запад.

«Предположение, что эта война была вызвана западной агрессией или западными планами, явно ложно и абсурдно», — добавила Псаки.

Ранее мы сообщали, что очередной транш американской помощи для Украины близок.