Происшествия

Посла РФ в Польше люди по-своему поздравили на 9 мая: ВСУ опубликовали кадры

Как известно, международная репутация Российской Федерации сильно пострадала после начала полномасштабной войны с Украинским государством. Соответствующим образом теперь начали относиться и ко всем ее представителям, начиная с рядовых граждан РФ и, заканчивая прямыми представителями власти.

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Об этой информации сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц» в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Послу рашистов в Польше решили рассказать правду. Об этом знает весь цивилизованный мир», – коротко подметил военнослужащий в своем посте, выложив тематические кадры.

На них видно, как посла окружила толпа с флагами Украины, а также Польши. Под крики «Фашисты!» самого посла и его приближенных обкидывали, вероятно, пакетами с красной краской. Однако информация по этому поводу еще уточняется.

Выбрали красный цвет, очевидно, неслучайно. Дело в том, что он символизирует те бесчинства, которые совершает армия РФ в Украине.

Напомним, это троллинг месяца! – в соцсетях показали, как украинцы по-злому шутят над оккупантами в Херсоне.

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