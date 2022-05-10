Опыт Мариуполя могут повторить еще 2 города: инсайдер ОП сказал, какое решение приняли в Украине

Стало известно о том, что власти Украины могут пойти на достаточно радикальные меры, дабы сдержать оккупационные силы Российской Федерации. По информации, которая была подтверждена источником из Офиса Президента, еще 2 города могут оказаться в серьезной опасности.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш источник сообщил, что Генштаб решил создавать из Краматорска, а также Славянска 2 крепости, взяв в пример Мариуполь. В городах расположились 15 000 военнослужащих ВСУ, а также 300 единиц тяжелого вооружения. Расстояние между городами позволит связывать их единой цепью, сконструировав единый укрепрайон. В теории это не должно позволить армии РФ окружить населенные пункты по отдельности», – сообщил в начале источник.

Далее, он добавил, что в последний месяц в города начали свозить немало боевых припасов, а также продовольственных товаров. По задумке это позволит им удерживать круговую оборону на протяжении нескольких месяцев.

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