Дефицита бензина в Украине не будет, но есть нюанс – Шмыгаль

В ближайшее время ситуация должна решиться.

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В ближайшее время в Украине должна решиться проблема с бензином. Об этом заявил премьер министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что Украина имеет стратегию по поводу решения данного вопроса, однако цены на топливо пойдут в верх, так как закупаться все будет в Европе, пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

“Сейчас мы завозим бензин и дизельное топливо, стратегия у нас есть. Но сейчас у нас осталась только западная граница, и логистика очень усложнилась. Фактически нет Кременчугского НПЗ, который брал на себя центральную и восточную Украину в логистическом обеспечении. Логистическое плечо теперь сформировалось на западной границе, куда нефтепродукты попадают из европейских портов, фактически обеспечивая всю территорию Украины”, – пояснил он.

Он отметил, что цена на топливо может подняться на несколько гривен, но дефицит будет перекрываться. При этом он добавил, что во время войны могут быть различные ситуации.

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