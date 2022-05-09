Экономика

Дефицита бензина в Украине не будет, но есть нюанс – Шмыгаль

В ближайшее время ситуация должна решиться.

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В ближайшее время в Украине должна решиться проблема с бензином. Об этом заявил премьер министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что Украина имеет стратегию по поводу решения данного вопроса, однако цены на топливо пойдут в верх, так как закупаться все будет в Европе, пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

“Сейчас мы завозим бензин и дизельное топливо, стратегия у нас есть. Но сейчас у нас осталась только западная граница, и логистика очень усложнилась. Фактически нет Кременчугского НПЗ, который брал на себя центральную и восточную Украину в логистическом обеспечении. Логистическое плечо теперь сформировалось на западной границе, куда нефтепродукты попадают из европейских портов, фактически обеспечивая всю территорию Украины”, – пояснил он.

Он отметил, что цена на топливо может подняться на несколько гривен, но дефицит будет перекрываться. При этом он добавил, что во время войны могут быть различные ситуации.

Ранее власти Украины обновили правила для досрочного выхода на пенсию.

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