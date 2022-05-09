Украине необходимо дать оружие, которое позволит вернуть утраченные территории – Борис Джонсон

Британский премьер сделал заявление на G7.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил остальным лидерам G7, что недостаточно передать Украине военную технику, которая может остановить российское вторжение, а нужно передать оружие, которое поможет вернуть утраченные территории. Об этом заявил в воскресенье его офис.

Как сообщается в пресс-релизе Даунинг-стрит, Джонсон подчеркнул, что мир должен идти дальше и быстрее в поддержке Украины и что необходимо всячески усиливать экономическое давление на президента России Владимира Путина, пишет УРА-Информ.

Лидеры G7, которые говорили об Украине во время видеоконференции в воскресенье, объявили в своем заявлении, что предпримут шаги, чтобы отрезать Россию от ключевых услуг, от которых она зависит. Они объявили, что продолжат свои действия против российских банков, и обязались действовать, чтобы освободиться от зависимости от российских энергоносителей, включая импорт нефти и дальнейшую изоляцию России.

В последние дни Великобритания уже дала понять, что война на Украине должна привести к полному восстановлению контроля страны над своей территорией, включая сепаратистские “народные республики — Донецкую и Луганскую”, а также аннексированный Россией Крым. Об этом говорили министр иностранных дел Лиз Трасс и министр обороны Бен Уоллес.

Ранее мы сообщали, что Пентагон отрицает, что принимал участие в операции по ликвидации крейсера Москва.