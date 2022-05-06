Власти Украины обновили правила для досрочного выхода на пенсию: что стоит об этом знать

Стало известно, что еще неделю назад, 30 апреля, в Украинском государстве решили несколько изменить правила для будущих пенсионеров. Теперь еще большее количество людей сможет в досрочном порядке выйти на заслуженный отдых, однако, безусловно, есть некоторые нюансы.

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Об этой информации сообщили в «Главном», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что еще 30 апреля были внесены соответствующие изменения в закон «О внесении изменения в некоторые законы Украины по совершенствованию пенсионного законодательства». В соответствии с ним, теперь существует 2 дополнительные категории людей, которые могут рассчитывать на подобную процедуру.

Первая – это люди, предприятия которых были разрушены. Однако выйти они на заслуженный отдых они смогут только за полтора года до достижения пенсионного возраста. Более того, должны быть все соответствующие условия наличия полного страхового стажа. Так же необходимо доказательство того, что был расторгнут трудовой контракт из-за сокращения штата или ликвидации компании/предприятия.

Таким людям необходимо вставать на учет в госслужбе занятности. Если не будет соответствующий работы или состояние здоровье человека не позволит ему соответствующим образом выполнять условия труда, тогда пенсия и будет оформляться ранее.

Вторая категория – матери и отцы многодетных семейств. То же самое касается те, у кого на иждивении находятся дети с редкими патологиями, однако должна отсутствовать у таковых инвалидность. Подробнее об этом каждый желающий может узнать в любом отделении ПФУ в ближайшем для себя населенном пункте.

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