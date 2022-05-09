Политика

Готовятся к чему-то большему: Россия сосредоточила в Черном море не менее восьми кораблей, оснащенных крылатыми ракетами

Девятого мая Украина может быть массово обстреляна Российской Федерацией.

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Российская военная группировка в Черном море включает не менее шести кораблей и двух подводных лодок. Эти подразделения, оснащенные более чем 50 маневрирующими ракетами, готовы к ведению ракетного огня

Об сообщило украинское оперативное командование ВСУ “Юг” в ночь на воскресенье в Facebook. В сообщении также содержалась обновленная информация о воскресных атаках противника в Одесской области, пишет УРА-Информ.

“За прошедшие сутки российские войска выпустили в сторону Одесской области девять ракет, в основном с боевой авиации. Шесть из этих ракет были нейтрализованы средствами противоракетной обороны Украины. В результате ударов повреждены энергоподстанция и газопровод, разрушено несколько частных домов и зоны отдыха. К сожалению, пострадали мирные жители”, – сообщило командование.

В воскресенье командование «Юг» подтвердило уничтожение трех российских кораблей у острова Змеиный в Черном море. Два штурмовых катера «Раптор» и десантный катер «Серна» были потоплены, а третий «Раптор» получил серьезные повреждения.

Ранее военный эксперт рассказал, возможно ли новое масштабное наступление России.

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