Биткоин скоро может обвалиться еще сильнее: эксперты представили новый прогноз

Эксперты и аналитики заметили, что курс одной из основных криптовалют начал сильно проседать. Многие начали думать о том, до какой же отметки он дойдет. Выяснилось, что некоторые уверены в еще большем его падении.

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Об этой информации сообщил ресурс IXBT, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что на днях биткоин уже успел упасть до уровня середины 2021 года. Однако довольно интригующим график был еще в пятницу. Именно тогда было падение с 39 000 до 36 000 долларов. Недавно же курс и вовсе в одном моменте дошел до отметки в 34 266 долларов.

Сейчас эксперты сходятся во мнении о том, что биткоин продолжает падать. Причиной тому является огромное количество продавцов, которые поддались панике. Вследствие этого они начали минимизировать собственные убытки. Более того, в данный момент большинство продаж имеют в себе убыточный характер.

В свою очередь, в минусы поуходили до 47% тех, кто владеет биткоином. Некоторые же из экспертов уверены, что в скором времени мы увидим отметку в 32 000 долларов и даже ниже.

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