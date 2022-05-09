Политика

Россия готовится к крупному наступлению на Украину: НАТО предупредило Киев о важном событии

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сказал, что, к сожалению, для многих украинцев еще остается значительная опасность, которую несут им представители ВС РФ. Более того, было сделано предупреждение, ключевое наступление РФ на одном из направлений даже не было начато.

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что ключевым направлением для наступления является для Кремля Донбасс. Столтенберг сообщил, что Российская Федерация попросту еще не сконцентрировала все свои резервы в ОРДЛО.

Помимо этого, он уверен, что уже сейчас РФ готовится начинать крупное наступление с этой стороны. По его словам, в первую очередь, это чревато новыми разрушениями объектов критической инфраструктуры.

В конце же Столтенберг подытожил, что одной из целей НАТО является всеми возможными способами избежать тотальной войны. Представитель НАТО заверил, что ключевой целью альянса является максимальная минимизация рисков большого военного конфликта.

Напомним, эта операция затянулась – Лукашенко двусмысленно высказался о войне в Украине.

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