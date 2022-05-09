Общество

Трюдо посещал Ирпень: стало известно о необычном визите известного политика Запада

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вчера, 8 мая, внезапно объявился в Киевской области, а именно в печально известном населенном пункте под названием Ирпень. О его визите специально никто не сообщал, что избежать провокаций и опасности для самого политика.

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Об этой информации сообщила «Украинская правда», сославшаяся на пост мэра Ирпеня Александра Маркушина, передает «УРА-Информ».

«Имел честь провести беседу с Трюдо. Он приехал в город Ирпень, чтобы собственными глазами увидеть то, что сделали с нашими людьми и самим городом кафиры из России. Безусловно, он был шокирован. Он лицезрел не только разрушения военной инфраструктуры, но так же и уничтоженные дома жителей города, у которых были планы на будущее и радость», – сказал Маркушин.

В свою очередь, Трюдо еще не успел соответствующим образом написать об Ирпене в своих соцсетях. Однако Маркушин уверяет, что политик не остался равнодушным, и проникся сутью трагедии людей.

Напомним, ВСУ пошли в контрнаступление в двух направлениях: Залужный сообщил радостную новость.

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