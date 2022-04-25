Политика

Война в Украине показала, насколько неправильно было безгранично доверять математическим моделям – польский генерал

Ответ на теорию о том, что Москва захватит Киев за три дня.

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Оборонительная война Украины показала, насколько ошибочным было безграничное доверие к математическим моделям, рассчитывающим потенциал сторон и прогнозирующим ход конфликта в компьютерных симуляциях, заявил Dziennik Gazeta Prawna командующий территориальными силами обороны Польши генерал Веслав Кукула.

“Оборонительная война Украины сегодня уже показала, насколько ошибочным было безграничное доверие к математическим моделям, рассчитывающим потенциалы сторон и прогнозирующим ход конфликта в компьютерных симуляциях. Из таких поверхностных расчетов рождаются тезисы о трехдневной войне”, – заявил польский генерал, пишет УРА-Информ.

Однако он сделал оговорку, что в Польше «в значительной степени» удалось «предсказать» то, как Российская Федерация будет вести войну. Таким образом, как он отметил, предположения, положенные в основу построения Территориальных войск обороны, оказались правильными.

«Такой тип соединения вместе с оперативными войсками, предназначенными для маневренных действий, может эффективно останавливать и уничтожать противника, используя рельеф местности и специальные — устраняющие его ограничения — огневые средства, такие как противотанковые управляемые ракеты, ПЗРК или артиллерию», — пояснил генерал.

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе могут применить химическое оружие против защитников и местных жителей.

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